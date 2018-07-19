Війна в Сирії: повстанці здали провінцію Ель-Кунейтра

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У четвер була досягнута домовленість про вступ сирійської армії в усі утримувані опозицією райони в південній провінції Ель-Кунейтра поблизу окупованих Ізраїлем Голанських висот. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Згідно з домовленістю, яку підтримує Росія, сирійська армія увійде в усі райони, які були підконтрольні уряду до 2011 року, коли в країні почалася війна.

Повстанці здадуть зброю. Ті, хто відмовляється визнати владу уряду, будуть евакуйовані в утримувані опозицією райони на півночі Сирії, а бажаючі залишитися вступлять в процес примирення з офіційним Дамаском.

Завдяки домовленості, вся провінція Ель-Кунейтра, розташована поблизу окупованих Ізраїлем Голанських висот, повернеться під контроль уряду Сирії.

Також за інформацією Анадолу, терористична організація YPG/РКК і режим Башара Асада в Сирії прийшли до домовленості з питання двох нафтогазових родовищ.

Відповідно до домовленості, YPG/PKK передасть режиму Асада права на експлуатацію родовищ "Аль-Омар" і "Танака", підконтрольних терористам.

Нагадаємо, в результаті атак сил режиму Башара Асада на прикордонні з Ізраїлем населені пункти Сирії загинуло щонайменше 18 мирних жителів. Тіла багатьох загиблих все ще залишаються під завалами.

Нагадаємо, збройні формування, підконтрольні режиму Башара Асада, просуваються в Сирії до кордону з Ізраїлем. В результаті чергового авіаудару сил режиму Асада з прикордонної провінції Кунейтра в одній з місцевих шкіл загинули щонайменше 10 мирних жителів.

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