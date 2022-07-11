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Война может продолжаться дольше, чем мы все надеялись: премьер Нидерландов пообещал помогать Украине, в том числе тяжелым оружием

Киев • УНН

 • 201010 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Российская война против Украины может продолжаться дольше, чем ожидали партнеры, однако поддержка нашему государству на пути противостояния захватчикам останется непоколебимой. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Цитата

"Я хочу выразить свое восхищение выносливостью украинцев, которые очень храбро и решительно борются против российской агрессии. Они заслуживают нашей постоянной поддержки и внимания всего мира. Эта война может продлиться дольше, чем мы все надеялись. Но это не значит, что мы можем уступить и пассивно наблюдать за тем, что будет происходить", - сказал Рютте.

Детали

По его словам, мир должен и дальше поддерживать Украину – политически, выражая свою поддержку, постоянно давя на путинскую россию и усиливая наше сотрудничество с Украиной, двустороннее и многостороннее.

В этом смысле статус Украины как кандидата в члены в ЕС очень важен, отметил он.

"Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое оружие, бронемашины и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же самое", - сказал нидерландский премьер.

Он повторил, что неизвестно, сколько будет продолжаться эта война, но Нидерланды точно знают, что Украина и дальше будет нуждаться в поддержке, когда она наконец закончится.

Напомним

Ранее сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом.

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