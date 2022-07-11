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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 4569 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 55173 перегляди

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Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

Київ • УНН

 • 92669 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Ірпінь та Бородянку під Києвом. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.

Цитата

"Київщину відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь – про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Проте жодні фото чи відео не передають того жаху, що залишили після себе окупанти. Голова уряду Нідерландів висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні", – написав Кулеба.

 

Нагадаємо

Нідерланди виділили 200 млн євро Україні як кредит через МВФ.

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