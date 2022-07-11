Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

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"Київщину відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь – про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Проте жодні фото чи відео не передають того жаху, що залишили після себе окупанти. Голова уряду Нідерландів висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні", – написав Кулеба.

Нагадаємо

Нідерланди виділили 200 млн євро Україні як кредит через МВФ.