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Нідерланди виділили 200 млн євро Україні як кредит через МВФ

Нідерланди виділили 200 млн євро Україні як кредит через МВФ

Київ • УНН

 • 106391 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Нідерланди надають 200 мільйонів євро Україні як кредит через МВФ для підтримки ліквідності, повідомила міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з розвитку країни Лісьє Шрайнемахер в інтерв'ю NRC, пише УНН.

Цитата

"Ми дивимося на найбільшу потребу у короткостроковій перспективі. Україні наразі не вистачає 5 мільярдів доларів на місяць зі свого бюджету. Ось чому Нідерланди надають 200 мільйонів євро для підтримки ліквідності як кредит через МВФ. Це суттєва сума грошей у кишені", - сказала Шрайнемахер на полях конференції з відновлення України у Лугано напередодні.

Деталі

На запитання, чи є в уряду Нідерландів уже конкретні плани проектів відновлення в Україні, вона відповіла: "У нас поки що немає жодних докладних планів".

"Україна має спочатку вказати сама, що потрібно, що заплановано на жовтень", - зазначила Шрайнемахер.

Доповнення

У декларації конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.

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