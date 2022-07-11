Премьер-министр Нидерландов посетил Бучу, Ирпень и Бородянку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"Киевскую область посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ирпень – о трагических событиях в этих населенных пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Глава правительства Нидерландов выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в помощи Украине", – написал Кулеба.
Напомним
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