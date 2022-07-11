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Війна може тривати довше, ніж ми всі сподівались: прем'єр Нідерландів пообіцяв допомагати Україні, зокрема і важкою зброєю

Війна може тривати довше, ніж ми всі сподівались: прем'єр Нідерландів пообіцяв допомагати Україні, зокрема і важкою зброєю

Київ • УНН

 • 201015 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Російська війна проти України може тривати довше, аніж очікували партнери, однак підтримка нашій державі на шляху протистояння загарбникам залишиться непохитною. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Цитата

"Я хочу висловити своє захоплення витривалістю українців, що дуже хоробро і рішуче борються проти російської агресії. Вони заслуговують на нашу постійну підтримку і увагу всього світу. Ця війна може протягнутись довше, ніж ми всі сподівались. Але це не означає, що ми можемо поступитись і пасивно спостерігати за тим, що відбуватиметься", - сказав Рютте.

Деталі

З його слів, світ має і надалі підтримувати Україну – політично, висловлюючи свою підтримку, постійно тиснучи на путінську росію та посилюючи нашу співпрацю з україною, двосторонню і багатосторонню.

У цьому розумінні статус України як кандидата у члени в ЄС є дуже важливим, зауважив він.

"Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну складним сучасним типом зброї. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і інших куточках світу, щоб вони допомагали важкою зброєю Україні. Ми надаватимемо від нашої країни важку зброю, бронемашини і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме", - сказав нідерландський прем'єр.

Він повторив, що невідомо, скільки триватиме ця війна, але Нідерланди точно знають, що Україна і надалі потребуватиме підтримки, коли вона нарешті закінчиться.

Нагадаємо

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Ірпінь та Бородянку під Києвом.

Українські Національні Новини

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