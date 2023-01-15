Обнаруженный на границе Молдовы с Украиной обломок ракеты имеет 80 кг взрывчатки

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"В обломках ракеты, которая упала вчера в районе Ларги, нашли взрывное устройство. Гражданам рекомендуют не приближаться к охранной зоне, где обнаружена взрывчатка", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оперативная группа пограничников во время осмотра места падения ракеты обнаружила ее боеголовку. После этого группу инженеров из отдельного батальона Codru Национальной армии пригласили для тщательного обследования и установления метода устранения опасности.

"В то же время, из-за рисков, связанных с наличием взрывчатки, зона охраны была увеличена, а группы национальной полиции и пограничной полиции принимают специальные меры и обеспечивают охрану периметра, чтобы не было опасности для населения", - рассказали в пресс-службе.

Украинским властям также сообщили о наличии взрывчатки в боеголовке разбитой ракеты. Отмечается, что это уже третий случай, когда остатки ракет от обстрелов Украины падают на территорию страны.

Дополнение

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Брычанском районе, граничащем с Украиной.