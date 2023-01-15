Виявлений на кордоні Молдови з Україною уламок ракети має 80 кг вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Виявлений на кордоні Молдови та України уламок ракети має 80 кг вибухівки. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ країни, передає УНН.
Цитата
"В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до охоронної зони, де виявлено вибухівку", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наголошується, що оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку. Після цього групу інженерів з окремого батальйону Codru Національної армії запросили для ретельного обстеження та встановлення методу усунення небезпеки.
"Водночас, через ризики, пов’язані з наявністю вибухівки, зону охорони було збільшено, а групи національної поліції та прикордонної поліції вживають спеціальних заходів та забезпечують охорону периметру, щоб не було небезпеки для населення", - розповіли у пресслужбі.
Українській владі також повідомили про наявність вибухівки в боєголовці розбитої ракети. Зазначається, що це вже третій випадок, коли залишки ракет від обстрілів України падають на територію країни.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети в Бричанському районі, що межує з Україною.