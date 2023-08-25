Вывозил украинское зерно из временно оккупированного Бердянска в рф: в столице разоблачили бизнесмена-коллаборациониста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила бизнесмена-коллаборациониста, который вывозил украинское зерно из временно оккупированного Бердянска в рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Правоохранители разоблачили бизнесмена-коллаборациониста в Киеве, куда он переехал из Бердянска после захвата украинского города.
По данным следствия, после переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины.
Подозреваемый в Бердянске оставил своего компаньона, который осуществляет фактическое управление сельхозпредприятиями.
Также фигуранты за ведение бизнеса на временно оккупированной территории платили «налоги» в бюджет рф.
По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, подозреваемые «экспортировали» в страну-агрессор через Бердянский порт.
Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные, а также документы, печати и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора, и/или осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).
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