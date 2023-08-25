Виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн у заступника одеського воєнкома - НАЗК

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«НАЗК за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що теща воєнкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона купила ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. Восени минулого року вона стала власницею житлового будинку та земельної ділянки на понад 3 млн грн.

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«Мати Галушка минулого літа також придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, не бувши фінансово спроможною на це. Власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син воєнкома», - зазначається в повідомленні.

В НАЗК вказують, що позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома, а влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн.

Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб.

«Матеріали стосовно воєнкома НАЗК направило до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», - інформує НАЗК.