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Выявлены признаки незаконного обогащения на более 14 млн грн у заместителя одесского военкома - НАПК

Выявлены признаки незаконного обогащения на более 14 млн грн у заместителя одесского военкома - НАПК

Киев • УНН

 • 1234240 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. НАПК выявило у заместителя одесского военкома Дениса Галушко признаки коррупционного уголовного преступления, свидетельствующие о его незаконном обогащении на более 14 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

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«НАПК по результатам мониторинга образа жизни заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении на более 14 млн грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что теща военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а впоследствии продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году она купила еще и автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. Осенью прошлого года она стала владелицей жилого дома и земельного участка на более чем 3 млн грн.

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«Мать Галушко прошлым летом также приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком за почти 1,7 млн грн, не будучи финансово способной на это. Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн стал и сын военкома», - отмечается в сообщении.

В НАПК указывают, что позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома, а летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн.
Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом.

«Материалы в отношении военкома НАПК направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона», - информирует НАПК.

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