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Вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до рф: у столиці викрили бізнесмена-колаборанта

Київ • УНН

 • 624434 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянську до рф. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Правоохоронці викрили бізнесмена-колаборанта у Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста.

За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України.

Підозрюваний у Бердянську залишив свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами.

Також фігуранти за ведення бізнесу на тимчасово окупованій території сплачували «податки» до бюджету рф.

За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, підозрювані «експортували» до країни-агресора через Бердянський порт.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

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