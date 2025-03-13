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Вывозил в рф украинскую агропродукцию во время оккупации Херсона: СБУ задержала депутата облсовета

Киев • УНН

 • 19420 просмотра

Депутат облсовета, член партии Сальдо, помогал оккупантам похищать имущество аграриев и вывозить его в рф. После освобождения Херсона он сбежал, но вернулся и был задержан СБУ.

Вывозил в рф украинскую агропродукцию во время оккупации Херсона: СБУ задержала депутата облсовета

В Херсоне задержали депутата местного облсовета, который сотрудничал с рашистами в период оккупации города. Во время освобождения громады чиновник сбежал за границу, но впоследствии вернулся в Украину, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, депутат облсовета входил в запрещенную "партию Сальдо", а после захвата Херсона участвовал в "конфискации" имущества украинских аграриев для вывоза его в рф.

Задокументировано, как чиновник "сдавал" оккупантам владельцев местного агробизнеса, которые не поддерживали кремлевский режим.

Впоследствии к этим предпринимателям приходили вооруженные рашисты, которые похищали у них агропродукцию и сельскохозяйственную технику.

Затем депутат складировал награбленное имущество на территории подконтрольных ему компаний для дальнейшей переправки в рф.

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Таким образом фигурант вывез в страну-агрессор более 100 тонн похищенной агропродукции, в частности семян подсолнечника.

Кроме того, депутат "расквартировывал" оккупационные группировки рф в домах местных жителей, которые убегали от захватчиков.

Также он обеспечивал российских военных продуктовыми "наборами" и помогал ремонтировать их технику на аффилированных СТО.

За это фигурант получил от Сальдо "статус федерального советника" и пропуск, который позволял ему свободно передвигаться по всей территории региона.

Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты компьютеры, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие его преступления.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

◾️ ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособничество в нарушении других законов и обычаев войны).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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