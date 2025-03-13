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Вивозив до рф українську агропродукцію під час окупації Херсона: СБУ затримала депутата облради

Київ • УНН

 • 19433 перегляди

Депутат облради, член партії Сальдо, допомагав окупантам викрадати майно аграріїв та вивозити його до рф. Після звільнення Херсона він втік, але повернувся і був затриманий СБУ.

Вивозив до рф українську агропродукцію під час окупації Херсона: СБУ затримала депутата облради

У Херсоні затримали депутата місцевої облради, який співпрацював з рашистами на період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але згодом повернувся в Україну, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, депутат облради входив до забороненої "партії Сальдо", а після захоплення Херсона брав участь у "конфіскації" майна українських аграріїв для вивезення його до рф.

Задокументовано, як посадовець "здавав" окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим.

Згодом до цих підприємців приходили озброєні рашисти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку.

Потім депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до рф.

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У такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника.

Крім того, депутат "розквартировував" окупаційні угруповання рф в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників.

Також він забезпечував російських військових продуктовими "наборами" та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО.

За це фігурант отримав від Сальдо "статус федерального радника" і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують його злочини.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

◾️ ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособництво у порушенні інших законів та звичаїв війни).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Антоніна Туманова

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