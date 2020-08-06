Вывести регионы из карантина поможет показатель иммуности населения к COVID-19 - инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня при определении "цветной" карантинной зоны такой показатель как количество иммунного к "ковид" населения в регионе, к сожалению, не учитывается. Но это было бы уместно, информативно и справедливо, считает врач-инфекционист Игорь Гайдук, передает УНН.
"Надо учитывать такой показатель. И его покажут ИФА-тесты.
Так, ИФА-тестирование позволяет установить сколько людей в данный момент больны - тогда у них значительно повышен иммуноглобулин М. И показывает - сколько людей уже переболело (выявляется иммуноглобулин G).
Это обогатило бы эпидемиологическую картину, мы сможем видеть реальное количество людей, которые уже переболели и, таким образом, приблизимся к пониманию того, когда закончится эпидемия", - пояснил медик.
По его словам, эпидемия закончится тогда, когда 60-70% населения будут иметь антитела G, и тогда вероятность массового распространения "ковид" будет уже очень низкой.
"Надо ИФА-тестирование делать и включать его при отнесении страны или региона к той или иной зоны. Тест позволит сказать: да, этот человек, семья, регион уже имеет 70% людей с иммуноглобулинами G, и там не надо никаких уже ограничений - они функционируют естественным путем как до карантина", - отметил Гайдук.
Врач объяснил, что этих показателей не надо бояться, потому наоборот именно данные об иммунном населении позволят вывести регион из карантина быстрее других.
Как писал УНН, в ЦОЗ Минздрава предупредили об уголовной ответственности за искусственное выявление "ковид"-пациентов.
Напомним, что Украина имеет свои ИФА-системы для определения антител к "ковид". Они признаются одними из лучших в мире и являются более доступными, чем иностранные аналоги.