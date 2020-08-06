Вивести регіони з карантину допоже показник іммуності населення до COVID-19 - інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні під час визначення “кольорової” карантинної зони такий показник як кількість імунного до “ковід” населення в регіоні, на жаль, не враховується. Але це було б доречно, інформативно і справедливо, вважає лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук, передає УНН.
“Треба враховувати такий показник. І його покажуть ІФА-тести.
Так, ІФА-тестування дозволяє встановити скільки людей в даний момент хворі — тоді у них значно підвищений імуноглобулін М. І показує — скільки людей вже перехворіло (виявляється імуноглобулін G).
Це збагатило б епідеміологічну картину, ми зможемо бачити реальну кількість людей, які вже перехворіли і, таким чином, наблизимося до розуміння того, коли закінчиться епідемія”, — пояснив медик.
За його словами, епідемія закінчиться тоді, коли 60-70% населення матимуть антитіла G, і тоді ймовірність масового поширення “ковід” буде вже дуже низькою.
“Треба ІФА-тестування робити і включати його під час віднесення країни чи регіону до тої чи іншої зони. Тест дасть змогу сказати: так, ця людина, сім’я, регіон вже має 70% людей з імуноглобулінами G, і там не треба ніяких вже обмежень — вони функціонують природнім шляхом так як до карантину”, — зауважив Гайдук.
Лікар пояснив, що цих показників не треба боятися, бо навпаки саме дані про імунне населення дозволять вивести регіон з карантину швидше за інших.
Як писав УНН, у ЦГЗ МОЗ попередили про кримінальну відповідальність за штучне невиявлення “ковід”-пацієнтів.
Нагадаємо, що Україна має власні ІФА-системи для визначення антитіл до “ковід”. Вони визнаються одними з кращих у світі і є доступнішими за іноземні аналоги.