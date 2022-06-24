Вывод ВСУ из Северодонецка может занять несколько дней — районная администрация

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинские силы начали вывод из Северодонецка, но несколько подразделений все еще остаются в городе. Ожидается, что операция будет продолжаться несколько дней, сообщил CNN глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, передает УНН.

Цитата

«В настоящее время украинские военные все еще остаются в Северодонецке, — сказал Власенко. — Сейчас их выводят из города. Это началось вчера. Подразделений там очень много, поэтому я думаю, что вывод займет несколько дней», — добавил он, не уточнив, куда выводятся войска.

Детали

Далее Власенко сообщил, что 568 мирных жителей также находятся в городе на заводе «Азот».

«Они смогут выйти, как только прекратится обстрел, но уже на оккупированную территорию», - добавил он.

Дополнение

В ходе интенсивных городских боев сотни мирных жителей, в том числе десятки детей, укрылись на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. В отличие от завода «Азовсталь» в Мариуполе, «Азот» не имеет таких бомбоубежищ.

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