Виведення ЗСУ із Сєвєродонецька може тривати кілька днів — районна адміністрація

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«Наразі українські військові все ще залишаються у Сєвєродонецьку, — сказав Власенко. — Зараз їх виводять із міста. Це розпочалося вчора. Підрозділів там дуже багато, тому гадаю, що виведення займе кілька днів», — додав він, не уточнивши, куди виводяться війська.

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Далі Власенко повідомив, що 568 мирних жителів також перебувають у місті на заводі «Азот».

«Вони зможуть вийти, тільки-но припиниться обстріл, але вже на окуповану територію», - додав він.

Доповнення

У ході інтенсивних міських боїв сотні мирних жителів, у тому числі десятки дітей, сховалися на хімічному заводі «Азот» у Сєвєродонецьку. На відміну від заводу «Азовсталь» у Маріуполі, «Азот» не має таких бомбосховищ.