Овчарки во Львовской области до смерти загрызли мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вчера, 18 февраля, на территории бывшей фермы в одном из сел Львовской области обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность умершего - 41-летнего местного жителя, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает УНН.
При осмотре на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных.
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По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался.
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Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Выясняются обстоятельства происшествия.