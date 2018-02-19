Вівчарки на Львівщині до смерті загризли чоловіка

Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин.

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За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався.

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Тіло скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) в приміткою “нещасний випадок”. З’ясовуються обставини події.