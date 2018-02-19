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Вівчарки на Львівщині до смерті загризли чоловіка

Вівчарки на Львівщині до смерті загризли чоловіка

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Учора, 18 лютого, на території колишньої ферми в одному із сіл на Львівщині виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу померлого – 41-річного місцевого мешканця, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області, передає УНН.

Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин.

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За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався.

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Тіло скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) в приміткою “нещасний випадок”. З’ясовуються обставини події.

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