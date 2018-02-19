Вівчарки на Львівщині до смерті загризли чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Учора, 18 лютого, на території колишньої ферми в одному із сіл на Львівщині виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу померлого – 41-річного місцевого мешканця, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області, передає УНН.
Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії білі тигри загризли працівника національного парку
За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецька вівчарка загризла 4-річного хлопчика на Харківщині
Тіло скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) в приміткою “нещасний випадок”. З’ясовуються обставини події.