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Вице-президентка Еврокомиссии отреагировала на санкции со стороны России

Вице-президентка Еврокомиссии отреагировала на санкции со стороны России

Киев  •  УНН

 • 20823 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Йоурова отреагировала на санкции со стороны России, а именно на запрет ей и еще нескольким чиновникам ЕС и стран-членов въезжать на территорию России. Ее слова приводит "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

Вице-президентка Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Йоурова, в частности, сказала журналистам в Брюсселе: “Я не ожидала этого. Но, по правде говоря, я не очень удивлена. Я была громким критиком постоянных атак на ЕС российских или прокремлевских каналов дезинформации, которые поступают из прокремлевских источников. В прошлом казалось, что это касается только Центральной Европы, и действительно восточноевропейские страны были под большим давлением из-за этой кампании дезинформации. И сейчас, во время пандемии, мы видим, что эта кампания распространяется по всей Европе. Это касается вакцин, заболевания COVID-19, неспособности европейских стран действовать. То есть я была очень громким критиком. В прошлом году в феврале я была первой, кто сказал, что мы должны противостоять этой скоординированной, намеренно организованной кампании дезинформации против Европы. И в прошлом году я назвала Россию и Китай. Я также предостерегала, чтобы мы не были слишком мягкими в нашей внешней политике в отношении России. Так что я не была удивлена”.

Детали

Йоурова, которая представляет в Еврокомиссии Чехию, также добавила: “Я понимаю, что я оказалась в санкционном списке по трем причинам. Первая — за то, что я делаю, вторая — из-за места моего происхождения. Думаю, это также имело значение. Моя реакция на дело в Чехии было очень ясным. И я горжусь тем, что мы, чехи, наконец получили поддержку и заявления о солидарности от институтов ЕС. Есть очень сильное решение Европейского парламента, которое также содержит чешский раздел. И я надеюсь, что будет больше двусторонних реакций от стран-членов”.

Напомним

Ранее, 30 апреля, российский МИД сообщил о введении запрета на въезд в страну для восьми граждан стран-членов ЕС. Это мероприятие принятая Москвой в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта этого года ограничительные меры в отношении российских граждан.

Невъездными в Россию, кроме Скотта, стали и председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, председатель языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, вицепрезидентка Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Йоурова.

В Европейском союзе, как и в других западных межгосударственных объединениях и отдельных государствах, начинают уделять все больше внимания мощным кампаниям дезинформации на различные темы, которые в последнее время активно наращивают Россия, а также Китай.

Чехия имеет в последнее время в России особые вопросы в связи с установленной причастностью работников российских спецслужб к взрывам на складах вооружений в Чехии 2014 года, в результате которых погибли два человека.

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