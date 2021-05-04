Віцепрезидентка Єврокомісії відреагувала на санкції з боку Росії

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Йоурова, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості, зокрема, сказала журналістам у Брюсселі: “Я не очікувала цього. Та, правду кажучи, я не дуже здивована. Бо я була гучним критиком постійних атак на ЄС російських чи прокремлівських каналів дезінформації, які надходять з прокремлівських джерел. У минулому виглядало, що це стосується тільки Центральної Європи, та й справді східноєвропейські країни були під більшим тиском через цю кампанію дезінформації. Та зараз, під час пандемії, ми бачимо, що ця кампанія шириться всією Європою. Це стосується вакцин, захворювання COVID-19, нездатності європейських країн діяти. Тобто я була дуже гучним критиком. Торік у лютому я була першою, хто сказав, що ми маємо протистояти цій скоординованій, навмисно організованій кампанії дезінформації проти Європи. І торік я назвала Росію та Китай. Я також застерігала, щоб ми не були занадто м’якими у нашій зовнішній політиці щодо Росії. Отже, я не була здивована”.

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Йоурова, яка представляє в Єврокомісії Чехію, також додала: “Я розумію, що я опинилася у санкційному списку через три причини. Перша — через те, що я роблю, друга — через місце мого походження. Гадаю, це також мало значення. Моя реакція на справу в Чехії була дуже ясна. І я пишаюся тим, що ми, чехи, нарешті отримали підтримку і заяви про солідарність із інституцій ЄС. Є дуже сильне рішення Європейського парламенту, яке також містить чеський розділ. І я сподіваюся, що буде більше двосторонніх реакцій від країн-членів”.

Нагадаємо

Раніше, 30 квітня, російське МЗС повідомило про запровадження заборони на в’їзд до країни для вісьмох громадян країн-членів ЄС. Цей захід вжитий Москвою у відповідь на введені Радою ЄС 2 та 22 березня цього року обмежувальні заходи щодо російських громадян.

Нев’їзними до Росії, крім Скотта, стали і голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах, голова Європейського парламенту Давід Сассолі, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Йоурова.

У Європейському союзі, як і в інших західних міждержавних об’єднаннях і окремих державах, починають приділяти дедалі більше уваги потужним кампаніям дезінформації на різні теми, які останнім часом активно нарощують Росія, а також Китай.

Чехія має останнім часом до Росії особливі питання у зв’язку зі встановленою причетністю працівників російських спецслужб до вибухів на складах озброєнь у Чехії 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини.