Вице-премьер Верещук заявила, что российские военнопленные должны работать на восстановление Украины

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"Минреинтеграции внесло, к примеру, правку, чтобы военнопленные работали на восстановление Украины. Они же пришли разрушать и уничтожать. Поэтому не должны есть наш украинский хлеб даром. Пусть работают!" - подчеркнула вице-премьер.

В то же время в структуре Минреинтеграции уже создано Национальное информационное бюро, которое будет заниматься сбором данных о пропавших без вести, пленных (военных и гражданских), заложниках с обеих сторон конфликта.

"Еще нет их точного количества, мы лишь собираем данные, ведь пленные находятся в содержании различных ведомств. По состоянию на 20 марта, их более пятисот", прокомментировала глава Минреинтеграции.

На данный момент, как уверяет Ирина Верещук, специальных лагерей для пленных Украина не имеет, потому что страна не собиралась воевать. Но международное гуманитарное право указывает, что они должны быть.