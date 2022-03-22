Віцепрем’єрка Верещук заявила, що російські військовополонені мають працювати на відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Для того, аби врегулювати роботу з військовополоненими рф наразі розробляється законопроєкт щодо поводження з ними. Про це розповіла віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє УНН.
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"Мінреінтеграції внесло, до прикладу, правку, аби військовополонені працювали на відновлення України. Вони ж прийшли руйнувати і знищувати. Тому не мають їсти наш український хліб задарма. Нехай працюють!" - наголосила віцепрем’єрка.
Водночас у структурі Мінреінтеграції вже створено Національне інформаційне бюро, яке займатиметься збором даних стосовно зниклих безвісти, полонених (військових і цивільних), заручників з обох сторін конфлікту.
"Ще немає їх точної кількості, ми лише збираємо дані, адже полонені перебувають в утриманні різних відомств. Станом на 20 березня, їх понад п’ятсот", прокоментувала очільниця Мінреінтеграції.
Натепер, як запевняє Ірина Верещук, спеціальних таборів для полонених Україна не має, бо країна не збиралась воювати. Але міжнародне гуманітарне право вказує, що вони мають бути.