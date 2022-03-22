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Вицепремьер Верещук подвела итоги работы гуманитарных коридоров за сегодня

Киев • УНН

 • 90233 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук доложила о результатах роботов гуманитарных коридоров за сегодняшний день, 22 марта, сообщает УНН.

Вицепремьер Верещук подвела итоги работы гуманитарных коридоров за сегодня

Детали

Сегодня была обеспечена работа гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев. Из города Бердянск были эвакуированы 1 100 мариупольцев.

Сейчас они уже находятся в Запорожье.

Также гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье сегодня добрались 5 926 человек на собственном транспорте.

В город Бердянск также была завезена гуманитарная помощь.

Также сегодня доехали до города Бердянск 24 автобуса, которые завтра в 9:00 начнут забирать людей с точки сбора возле городского спорткомплекса. Вместе с автобусами в город уже завезено 2 грузовика гуманитарной помощи на 2 муковоза.

Завтра утром из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов и бензовоз с горючим для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске.

Также в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь.

Однако оккупационные войска сегодня нарушили договоренности и не впустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и Мелекино.

11 автобусов и 2 машины ГСЧС были захвачены на российском блокпосте на въезде Мангуш и отведены в неизвестном направлении.

"По состоянию на 21:15 Украине неизвестна судьба 11 водителей и 4 представителей ГСЧС. Мы срочно требуем от Международного Комитета Красного Креста и ООН сделать все, чтобы наши люди были немедленно освобождены", - заявила Ирина Верещук.

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