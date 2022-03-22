Вицепремьер Верещук подвела итоги работы гуманитарных коридоров за сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук доложила о результатах роботов гуманитарных коридоров за сегодняшний день, 22 марта, сообщает УНН.
Детали
Сегодня была обеспечена работа гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев. Из города Бердянск были эвакуированы 1 100 мариупольцев.
Сейчас они уже находятся в Запорожье.
Также гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье сегодня добрались 5 926 человек на собственном транспорте.
В город Бердянск также была завезена гуманитарная помощь.
Также сегодня доехали до города Бердянск 24 автобуса, которые завтра в 9:00 начнут забирать людей с точки сбора возле городского спорткомплекса. Вместе с автобусами в город уже завезено 2 грузовика гуманитарной помощи на 2 муковоза.
Завтра утром из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов и бензовоз с горючим для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске.
Также в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь.
Однако оккупационные войска сегодня нарушили договоренности и не впустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и Мелекино.
11 автобусов и 2 машины ГСЧС были захвачены на российском блокпосте на въезде Мангуш и отведены в неизвестном направлении.
"По состоянию на 21:15 Украине неизвестна судьба 11 водителей и 4 представителей ГСЧС. Мы срочно требуем от Международного Комитета Красного Креста и ООН сделать все, чтобы наши люди были немедленно освобождены", - заявила Ирина Верещук.