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Віцепрем’єрка Верещук підбила підсумки роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук доповіла про результати роботів гуманітарних коридорів за сьогоднішній день, 22 березня, повідомляє УНН.

Віцепрем’єрка Верещук підбила підсумки роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

Деталі

Сьогодні була забезпечена робота гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. З міста Бердянськ було евакуйовано 1 100 маріупольців.

Наразі вони вже перебувають у Запоріжжі.

Також гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті.

До міста Бердянськ також була завезена гуманітарна допомога.

Також сьогодні доїхали до міста Бердянськ 24 автобуси, які завтра о 9:00 розпочнуть забирати людей з точки збору біля міського спорткомплексу. Разом з автобусами в місто вже завезено 2 вантажівки гуманітарної допомоги на 2 муковози.

Завтра зранку із Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів та бензовоз з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську.

Також у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається вся необхідна допомога.

Однак окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не впустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та Мелекіно.

11 автобусів та 2 машини ДСНС були захоплені на російському блокпості на в’їзді Мангуш та відведені у невідомому напрямку.

"Станом на 21:15 Україні невідома доля 11 водіїв та 4 представників ДСНС. Ми терміново вимагаємо від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН зробити все, щоб наші люди були негайно звільнені", - заявила Ірина Верещук.

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