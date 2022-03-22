Віцепрем’єрка Верещук підбила підсумки роботи гуманітарних коридорів за сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук доповіла про результати роботів гуманітарних коридорів за сьогоднішній день, 22 березня, повідомляє УНН.
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Сьогодні була забезпечена робота гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. З міста Бердянськ було евакуйовано 1 100 маріупольців.
Наразі вони вже перебувають у Запоріжжі.
Також гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті.
До міста Бердянськ також була завезена гуманітарна допомога.
Також сьогодні доїхали до міста Бердянськ 24 автобуси, які завтра о 9:00 розпочнуть забирати людей з точки збору біля міського спорткомплексу. Разом з автобусами в місто вже завезено 2 вантажівки гуманітарної допомоги на 2 муковози.
Завтра зранку із Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів та бензовоз з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську.
Також у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається вся необхідна допомога.
Однак окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не впустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та Мелекіно.
11 автобусів та 2 машини ДСНС були захоплені на російському блокпості на в’їзді Мангуш та відведені у невідомому напрямку.
"Станом на 21:15 Україні невідома доля 11 водіїв та 4 представників ДСНС. Ми терміново вимагаємо від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН зробити все, щоб наші люди були негайно звільнені", - заявила Ірина Верещук.