Вице-премьер-министр Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Детали

По согласованным 3 гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1530 человек. Из них 812 людей из Мариуполя и 718 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

Несмотря на договоренности с российской федерацией ее оккупационные войска продолжили практику блокирования автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в городе Васильевка. Украина продолжает принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром.

Кроме того, Ирина Верещук сообщила, что сегодня состоялась встреча с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филипо Гранди. Во время встречи определили ключевые направления сотрудничества:

1. Обеспечение жильем перемещенных лиц путем строительства модульных городков.

2. Оказании прямой денежной помощи ВПО.

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"В этом направлении работает уже два проекта. Минреинтеграции работает над их расширением. Эта помощь оказывается дополнительно к помощи от государства", - заявила Верещук.

Она пояснила, что Управление Верховного комиссара ООН по вопросам защиты беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату по 2220 грн каждому перемещенному лицу.

Получить наличные можно через отделение Укрпочты. Запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация проходит по адресам:

- г. Львов, ул. Трускавецкая 2 Б (с 9:00 до 18:00).

- г. Львов, ул. Палия 15 (с 9:00 до 18:00), выходной - суббота.

- г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

- г. Ужгород, пл. Ш. Петефи 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).

- М. Мукачево, ЦПАУ, вул. Духновича 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией необходимо обращаться на номер: 0800307711.

Также Представительство Международной организации по миграции в Украине, начало воплощать программу по оказанию денежной помощи.

Сейчас это только Закарпатье, но в перспективе и другие регионы. Размер пособия - также 2220 грн на человека.

Эта денежная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц, в частности:

- беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;

- семьям с двумя и более детьми;

- семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;

- лица пожилого возраста.

Списки вышеуказанных категорий будет обрабатывать Департамент соцзащиты населения Закарпатской ОГА, социальные работники тергромад.

То есть для того чтобы человек получил помощь работает такой алгоритм:

1. Лицо регистрируется в качестве ВПО в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.

2. В случае если лицо подпадает под определенные критерии уязвимости, она получает соответствующую помощь.