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Вице-премьер-министр Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня, сообщает УНН.

Вице-премьер-министр Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Детали

По согласованным 3 гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1530 человек. Из них 812 людей из Мариуполя и 718 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

Несмотря на договоренности с российской федерацией ее оккупационные войска продолжили практику блокирования автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в городе Васильевка. Украина продолжает принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром.

Кроме того, Ирина Верещук сообщила, что сегодня состоялась встреча с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филипо Гранди. Во время встречи определили ключевые направления сотрудничества:

1. Обеспечение жильем перемещенных лиц путем строительства модульных городков.

2. Оказании прямой денежной помощи ВПО.

Цитата 

"В этом направлении работает уже два проекта. Минреинтеграции работает над их расширением. Эта помощь оказывается дополнительно к помощи от государства", - заявила Верещук.

Она пояснила, что Управление Верховного комиссара ООН по вопросам защиты беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату по 2220 грн каждому перемещенному лицу.

Получить наличные можно через отделение Укрпочты. Запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация проходит по адресам: 

- г. Львов, ул. Трускавецкая 2 Б (с 9:00 до 18:00).

- г. Львов, ул. Палия 15 (с 9:00 до 18:00), выходной - суббота.

- г. Ужгород, Гуманитарный штаб "Совиное гнездо", ул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

- г. Ужгород, пл. Ш. Петефи 24, Ужгородский городской центр социальных служб департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00).

- М. Мукачево, ЦПАУ, вул. Духновича 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией необходимо обращаться на номер: 0800307711.

Также Представительство Международной организации по миграции в Украине, начало воплощать программу по оказанию денежной помощи.

Сейчас это только Закарпатье, но в перспективе и другие регионы. Размер пособия - также 2220 грн на человека.

Эта денежная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц, в частности:

- беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей; 

- семьям с двумя и более детьми;

- семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;

- лица пожилого возраста.

Списки вышеуказанных категорий будет обрабатывать Департамент соцзащиты населения Закарпатской ОГА, социальные работники тергромад.

То есть для того чтобы человек получил помощь работает такой алгоритм:

1. Лицо регистрируется в качестве ВПО в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.

2. В случае если лицо подпадает под определенные критерии уязвимости, она получает соответствующую помощь.

Украинские Национальные Новости

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