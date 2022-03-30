Віцепрем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

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По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 людей з Маріуполя та 718 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.

Не дивлячись на домовленості з російською федерацією її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Василівка. Україна продовжує вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку.

Окрім того, Ірина Верещук повідомила, що сьогодні відбулася зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді. Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці:

1. Забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок.

2. Надання прямої грошової допомоги ВПО.

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"В цьому напрямку працює вже два проекта. Мінреінтеграції працює над їх розширенням. Ця допомога надається додатково до допомоги від держави", - заявила Верещук.

Вона пояснила, що Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі.

Отримати готівку можна через відділення Укрпошти. Запис у програму грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачево.

Реєстрація проходить за адресами:

- м. Львів, вул. Трускавецька 2 Б (з 9:00 до 18:00).

- м. Львів, вул. Палія 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.

- м. Ужгород, Гуманітарний штаб “Совине гніздо”, вул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

- м. Ужгород, пл. Ш. Петефі 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).

- м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись на номер: 0800307711.

Також Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги.

Зараз це тільки Закарпаття, але в перспективі і інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину.

Ця грошова допомога буде надаватися найбільш уразливим групам серед переміщених осіб, зокрема:

- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

- сім’ям із двома і більше дітьми;

- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

- особи похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники тергромад.

Тобто для того щоб особа отримала допомогу працює такий алгоритм:

1.​Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.

2.​ У разі якщо особа підпадає під визначені критерії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.