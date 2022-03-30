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Віцепрем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, повідомляє УНН.

Віцепрем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

Деталі

По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 людей з Маріуполя та 718 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.

Не дивлячись на домовленості з російською федерацією її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Василівка. Україна продовжує вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку.

Окрім того, Ірина Верещук повідомила, що сьогодні відбулася зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді. Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці:

1. Забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок.

2. Надання прямої грошової допомоги ВПО.

Цитата

"В цьому напрямку працює вже два проекта. Мінреінтеграції працює над їх розширенням. Ця допомога надається додатково до допомоги від держави", - заявила Верещук.

Вона пояснила, що Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі.

Отримати готівку можна через відділення Укрпошти. Запис у програму грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачево.

Реєстрація проходить за адресами:

- м. Львів, вул. Трускавецька 2 Б (з 9:00 до 18:00).

- м. Львів, вул. Палія 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.

- м. Ужгород, Гуманітарний штаб “Совине гніздо”, вул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

- м. Ужгород, пл. Ш. Петефі 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).

- м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись на номер: 0800307711.

Також Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги.

Зараз це тільки Закарпаття, але в перспективі і інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину.

Ця грошова допомога буде надаватися найбільш уразливим групам серед переміщених осіб, зокрема:

- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

- сім’ям із двома і більше дітьми;

- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

- особи похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники тергромад.

Тобто для того щоб особа отримала допомогу працює такий алгоритм:

1.​Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.

2.​ У разі якщо особа підпадає під визначені критерії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.

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