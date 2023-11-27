Вице-президент Еврокомиссии Юрова обсудила антикоррупционные реформы во время визита в Киев

Сегодня, 27 ноября, в Украину прибыла вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, чтобы обсудить вопросы борьбы с коррупцией. Об этом говорится на ее странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями буду обсуждать их инициативы по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией - говорится в заметке вице-президента Еврокомиссии.

Вместе с тем она добавила, что ЕС буду поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так долго, сколько потребуется.

Напомним

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже начала адвокационную работу с каждой из столиц-членов относительно необходимости принятия решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС, как для Киева, так и для самого Европейского Союза.

По ее словам, сегодня среди государств ЕС нет ни одного, которое было бы настроено скептически в отношении евроинтеграционных стремлений Украины.

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