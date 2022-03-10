Вице-президент Камала Харрис прибыла в Польшу из-за осложнений, связанных с истребителями

Детали

Air Force Two приземлился в Варшавском международном аэропорту имени Шопена немного после 22:00 по местному времени.

Планируется, что Харрис начнет встречи с польскими лидерами в четверг утром, где должна обсудят вопрос о самолетах. Официальные лица заявили, что неожиданное заявление Польши за несколько часов до отлета Харриса в отношении самолетов не помешает сделке, хотя умаляют перспективы ее достижения.

Находясь в Варшаве, Харрис также планирует встретиться с беженцами из Украины и американскими дипломатами из посольства США в Киеве, которые сейчас работают из Польши.

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Во вторник Польша заявила , что готова немедленно и бесплатно разместить все свои истребители Миг-29 на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение Вашингтона для предоставления их Украине. Об этом говорится в сообщении польского МИД.

США не поддерживают передачу Украине боевых самолетов, заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби.