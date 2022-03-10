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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6144 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Віце-президент Камала Харріс прибла до Польщі через ускладнення, пов’язані з винищувачами

Віце-президент Камала Харріс прибла до Польщі через ускладнення, пов’язані з винищувачами

Київ • УНН

 • 115790 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Віце-президент Камала Харріс прибула до Польщі напередодні візиту з високими ставками, які ускладнилися через те, що Білий дім називає "тимчасовим розривом зв’язку" через відправку винищувачів в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Air Force Two приземлився у Варшавському міжнародному аеропорту імені Шопена трохи після 22:00 за місцевим часом.

Планується, що Харріс розпочне зустрічі з польськими лідерами в четвер вранці, де має обговорять питання про літаки. Офіційні особи заявили, що несподівана заява Польщі за кілька годин до відльоту Харріса щодо літаків не завадить угоді, хоча применшують перспективи її досягнення.

Перебуваючи у Варшаві, Харріс також планує зустрітися з біженцями з України та американськими дипломатами з посольства США в Києві, які зараз працюють з Польщі.

Додамо

У вівторок Польща заявила , що готова негайно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Вашингтона для надання їх Україні. Про це йдеться в повідомленні польського МЗС.

США не підтримують передачу Україні бойових літаків, заявив у середу речник Пентагону Джон Кірбі.

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