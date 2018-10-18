"Вице-премьера" Крыма арестовали в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу на два месяца "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Нахлупину меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря", - огласила постановление судья Юлия Сафина.
Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым потребует экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Виталия Нахлупина.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура Автономной Республики Крым объявила подозрение 456 лицам относительно совершения преступления против основ национальной безопасности.