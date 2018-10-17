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Прокуратура АРК вимагатиме екстрадиції колишнього кримського депутата Нахлупіна

Прокуратура АРК вимагатиме екстрадиції колишнього кримського депутата Нахлупіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим вимагатиме екстрадиції колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Віталія Нахлупіна. Про це повідомила прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.

"Прокуратурою АР Крим будуть вживатися заходи з метою звернення до компетентних органів Російської Федерації щодо арешту та подальшої екстрадиції Нахлупіна В.Г. в Україну для притягнення до відповідальності за державну зраду", – цитує прес-служба заяву прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова.

При цьому у відомстві повідомили, що прокуратура Криму за результатами проведеного спеціального досудового розслідування ще 29 грудня 2016 направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради АРК Нахлупіна В.Г., який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

За словами Мамедова, в ході розслідування кримінального провадження були отримані "беззаперечні докази того, що вказаний депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим надав допомогу та сприяв окупації Криму". Зокрема, за даними слідства, колишній депутат безпосередньо брав участь у незаконному прийнятті так званої "Конституції Республіки Крим" та ряді постанов, що сприяли створенню нелегітимного державного утворення "Республіка Крим".

Крім того, Нахлупін у березні 2014 року через офіційний Інтернет сайт Верховної Ради Автономної Республіки Крим закликав мешканців автономії взяти активну участь у загальнокримському референдумі та проголосувати за приєднання півострова до РФ.

Також за результатами досудового розслідування прокуратура встановила, що Нахлупін брав участь у незаконно організованих на території АР Крим виборах до незаконно створеного органу "Державна Рада Республіки Крим" від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії "Єдина Росія". За результатами таких виборів Нахлупін став депутатом "Держради" першого скликання, і здійснював повноваження до дострокового їх припинення 19 січня 2016 року.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила підозру 456 особам щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки.

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