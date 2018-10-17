Прокуратура АРК будет требовать экстрадиции бывшего крымского депутата Нахлупина

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", - цитирует пресс-служба заявление прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова.

При этом в ведомстве сообщили, что прокуратура Крыма по результатам проведенного специального досудебного расследования еще 29 декабря 2016 года направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК Нахлупина В., обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

По словам Мамедова, в ходе расследования уголовного производства были получены "неопровержимые доказательства того, что указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма". В частности, по данным следствия, бывший депутат непосредственно участвовал в незаконном принятии так называемой "Конституции Республики Крым" и ряде постановлений, что способствовали созданию нелегитимного государственного образования "Республика Крым".

Кроме того, Нахлупин в марте 2014 через официальный Интернет сайт Верховной Рады Автономной Республики Крым призвал жителей автономии принять активное участие в общекрымском референдуме и проголосовать за присоединение полуострова к РФ.

Также по результатам досудебного расследования прокуратура установила, что Нахлупин участвовал в незаконно организованных на территории АР Крым выборах в незаконно созданного органа "Государственного Совета Республики Крым" от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". По результатам таких выборов Нахлупин стал депутатом "Госсовета" первого созыва, и осуществлял полномочия до досрочного их прекращения 19 января 2016 года.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура Автономной Республики Крым объявила подозрение 456 лицам относительно совершения преступления против основ национальной безопасности.