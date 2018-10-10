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Луценко: прокуратура АРК оголосила підозру 456 людям за злочини проти нацбезпеки

Луценко: прокуратура АРК оголосила підозру 456 людям за злочини проти нацбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим підозра оголошена 456 особам щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам у середу, передає кореспондент УНН.

"Щодо розслідування проти осіб щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки: за вказаними фактами повідомлено про підозру після ретельного збору інформації, підозра оголошена 456 особам. До суду направлено 100 кримінальних справ з обвинувальними актами", - сказав Луценко.

За словами Генпрокурора, на лаві підсудних опинились колишні депутати ВР Автономної Республіки Крим – 64, Севастопольської міської ради – 21, так званий міністр охорони здоров'я Криму, 6 членів незаконного озброєного формування "самооборона Криму" та інші.

"На цей момент судами постановлено уже три вироки за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України і по статті 110 "державна зрада", зокрема стосовно колишнього депутата так званої Євпаторійської міської ради Осмініна, члена російського громадського руху "Волонтеры победы", а також так званого міністра спорту АР Крим, який надавав допомогу РФ у проведені підривної діяльності проти України", - розповів Луценко.

Нагадаємо, станом на 2017 рік щодо "екс-прокурора Криму" Поклонської було відкрито два кримінальні провадження.

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