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Луценко: прокуратура АРК объявила подозрение 456 людям за преступления против нацбезопасности

Луценко: прокуратура АРК объявила подозрение 456 людям за преступления против нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым подозрение объявлено ​​456 лицам относительно совершения преступления против основ национальной безопасности. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

"О расследование против лиц относительно совершения преступления против основ национальной безопасности: по указанным фактам сообщено о подозрении после тщательного сбора информации, подозрение объявлено ​​456 лицам. В суд направлено 100 уголовных дел с обвинительными актами", - сказал Луценко.

По словам Генпрокурора, на скамье подсудимых оказались бывшие депутаты ВР Автономной Республики Крым - 64, Севастопольского городского совета - 21, так называемый министр здравоохранения Крыма, 6 членов незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" и другие.

"На данный момент судами вынесено уже три приговора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и по статье 110 "государственная измена", в частности в отношении бывшего депутата так называемого Евпаторийского городского совета Осминина, члена российского общественного движения "Волонтеры победы", а также так называемого министра спорта АР Крым, который оказывал помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - рассказал Луценко.

Напомним, по состоянию на 2017 год в отношении "экс-прокурора Крыма" Поклонской было открыто два уголовных производства.

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