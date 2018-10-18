"Віце-прем'єра" Криму арештували у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Басманний суд Москви в четвер взяв під варту на два місяці "віце-прем'єра" Криму Віталія Нахлупіна за звинуваченням в отриманні хабарів в особливо великому розмірі, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Задовольнити клопотання слідства про обрання Нахлупіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 16 грудня", - оголосила постанову суддя Юлія Сафіна.
Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим вимагатиме екстрадиції колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Віталія Нахлупіна.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила підозру 456 особам щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки.