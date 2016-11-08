Вице-премьер завтра напишет Радиодиктант национального единства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко примет участие в Радиодиктанте национального единства ко Дню украинской письменности и языка, который начнется завтра в 11:30 на Первом канале Украинского радио. Об этом УНН сообщили в пресс-службе вице-премьера.
"Кириленко примет участие в Радиодиктанте национального единства в 11:30", - сказали в пресс-службе В.Кириленко.
Однако пока неизвестно, будут ли участвовать другие министры в написании Радиодиктанта.
Также радиодиктант ко Дню украинской письменности и языка, сообщили в пресс-центре Украинского радио, будут писать: писатели - Василий Шкляр, Борис Гуменюк, Андрей Курков, Любко Дереш, музыканты группы KOZAK SYSTEM, Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук и многие другие.
Радиодиктант традиционно пройдет на Первом канале Украинского радио, который будет диктовать доцент Киевского университета им. Б. Гринченко, автор учебников и пособий по украинскому языку Александр Авраменко.
Напомним, День украинской письменности и языка - праздник, который ежегодно отмечается в Украине 9 ноября. По православному календарю - это день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.