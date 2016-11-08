Віце-прем’єр завтра напише Радіодиктант національної єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко візьме участь у Радіодиктанті національної єдності до Дня української писемності та мови, який розпочнеться завтра об 11:30 на Першому каналі Українського радіо. Про це повідомили УНН у прес-службі віце-прем’єра.
"В.Кириленко візьме участь у Радіодиктанті національної єдності об 11:30", - сказали у прес-службі В.Кириленка.
Натомість наразі невідомо, чи братимуть участь інші міністри у написанні Радіодиктанту.
Також радіодиктант до Дня української писемності та мови, повідомили у прес-центрі Українського радіо, писатимуть: письменники - Василь Шкляр, Борис Гуменюк, Андрій Курков, Любко Дереш, музиканти гурту KOZAK SYSTEM, Тетяна Піскарьова, Жанна Боднарук та багато інших.
Радіодиктант традиційно відбуватиметься на Першому каналі Українського радіо, який диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.
Нагадаємо, День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.