Віце-прем’єр завтра напише Радіодиктант національної єдності

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23343 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 47737 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68577 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138918 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201969 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191362 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211905 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196996 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152419 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153253 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
91 %
751 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26556 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 34188 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22264 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21082 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21624 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480799 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317319 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379468 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491322 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124279 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183872 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126633 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161472 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184661 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Віце-прем’єр завтра напише Радіодиктант національної єдності

Віце-прем’єр завтра напише Радіодиктант національної єдності

Київ • УНН

 • 8778 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко візьме участь у Радіодиктанті національної єдності до Дня української писемності та мови, який розпочнеться завтра об 11:30 на Першому каналі Українського радіо. Про це повідомили УНН у прес-службі віце-прем’єра.

"В.Кириленко візьме участь у Радіодиктанті національної єдності об 11:30", - сказали у прес-службі В.Кириленка.

Натомість наразі невідомо, чи братимуть участь інші міністри у написанні Радіодиктанту.

Також радіодиктант до Дня української писемності та мови, повідомили у прес-центрі Українського радіо, писатимуть: письменники - Василь Шкляр, Борис Гуменюк, Андрій Курков, Любко Дереш, музиканти гурту KOZAK SYSTEM, Тетяна Піскарьова, Жанна Боднарук та багато інших.

Радіодиктант традиційно відбуватиметься на Першому каналі Українського радіо, який диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.

Нагадаємо, День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37