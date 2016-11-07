Вице-премьер Украины примет участие в заседании комитета ЕП в Брюсселе

"8 ноября - заседание комитета Европарламента по иностранным делам (Брюссель). Во время встречи состоится обмен мнениями с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в повестке дня ЕП, заседание комитета запланировали на вторую половину дня. При этом не указали тему обсуждения.