Вице-премьер Украины примет участие в заседании комитета ЕП в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе примет участие в заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе во вторник, 8 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
"8 ноября - заседание комитета Европарламента по иностранным делам (Брюссель). Во время встречи состоится обмен мнениями с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.
Как отмечается в повестке дня ЕП, заседание комитета запланировали на вторую половину дня. При этом не указали тему обсуждения.