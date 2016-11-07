Віце-прем'єр України візьме участь у засіданні комітету ЄП у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе візьме участь у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі у вівторок, 8 листопада, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
"8 листопада - засідання комітету Європарламенту із закордонних справ (Брюссель). Під час зустрічі відбудеться обмін думками з віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається у порядку денному ЄП, засідання комітету заплановано на другу половину дня.
При цьому не вказано тему обговорення.