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Вице-канцлер Германии заявил, что запуск газопровода “Северный поток - 2” увеличит зависимость от российского газа

Вице-канцлер Германии заявил, что запуск газопровода “Северный поток - 2” увеличит зависимость от российского газа

Киев • УНН

 • 25900 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Запуск газопровода “Северный поток - 2” увеличит зависимость от российского газа, а сама Россия может использовать газопровод против Германии. Такое мнение выразил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью изданию Funke, пишет УНН.

Цитата

"Геополитически "Северный поток - 2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но и концентрацию на уязвимом маршруте поставок", - заявил он.

Детали

По мнению вице-канцлера, "Северный поток - 2" увеличивает потребность в диверсификации поставок газа. А конфликт на востоке Украины усилил обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии.

Хабек добавил, что если Россия нападет на Украину, возможны любые санкции.

В то же время он назвал справедливым то, что США и Европейский Союз предупредили Россию о том, что если она вторгнется в Украину, то заплатит за это высокую экономическую цену.

Добавим

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил накануне, что сертификацию ЕС и Германии российского газопровода "Северный поток — 2" было приостановлено, а Еврокомиссия расследует предполагаемые махинации российской компании "Газпром" по поставкам газа в Европу.

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