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15 марта, 19:03 • 106186 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142036 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122700 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116278 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104438 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101259 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92163 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ЕС расследует использование Россией газа как оружия - вице-президент Еврокомиссии

ЕС расследует использование Россией газа как оружия - вице-президент Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 16330 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил накануне, что сертификацию ЕС и Германии российского газопровода "Северный поток — 2" было приостановлено, а Еврокомиссия расследует предполагаемые махинации российской компании "Газпром" по поставкам газа в Европу, пишет УНН со ссылкой на EUobserver.

Цитата:

"Есть определенные действия со стороны российской стороны, которые спровоцировали расследование Европейской комиссии о том, действует ли "Газпром" в этой ситуации в соответствии с рыночными принципами... превращение газовых потоков в оружие не ново", - сказал Домбровскис.

Ранее

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит вред экономике по всей Европе.

Россия может увеличить поставки газа на континент как минимум на треть по сравнению с нынешним уровнем, но спотовая продажа ограничена, несмотря на высокие цены, заявил Бироль в январе.

Дополнение

Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году в разгаре.

Президент России Владимир Путин в прошлом году приказал "Газпрому" заполнить свои хранилища в Европе. Хотя немного газа и было добавлено, его было мало для удовлетворения потребностей континента. Высокие цены привели к тому, что тяжелая промышленность от металлургических заводов до производителей удобрений сократила производство или вообще остановилась.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток - 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

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