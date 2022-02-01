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ЄС розслідує використання Росією газу як зброї - віце-президент Єврокомісії

ЄС розслідує використання Росією газу як зброї - віце-президент Єврокомісії

Київ • УНН

 • 16344 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив напередодні, що сертифікацію ЄС та Німеччини російського газопроводу "Північний потік — 2" було призупинено, а Єврокомісія розслідує передбачувані махінації російської компанії "Газпром" із постачанням газу до Європи, пише УНН з посиланням на EUobserver.

Цитата:

"Є певні дії з боку російської сторони, які спровокували розслідування Європейської комісії про те, чи діє "Газпром" у цій ситуації відповідно до ринкових принципів... перетворення газових потоків на зброю не нове", — сказав Домбровскіс.

Раніше

Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

Росія може збільшити постачання газу на континент як мінімум на третину в порівнянні з нинішнім рівнем, але спотовий продаж обмежений, попри високі ціни, заявив Біроль у січні.

Доповнення

Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік у розпалі.

Президент Росії Володимир Путін минулого року наказав "Газпрому" заповнити свої сховища в Європі. Хоча трохи газу і було додано, його було замало для задоволення потреб континенту. Високі ціни призвели до того, що важка промисловість від металургійних заводів до виробників добрив скоротила виробництво або взагалі зупинилася.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік - 2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

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