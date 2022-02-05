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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64745 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Віце-канцлер Німеччини заявив, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу

Віце-канцлер Німеччини заявив, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу

Київ • УНН

 • 25914 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу, а сама Росія може використовувати газопровід проти Німеччини. Таку думку висловив віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек в інтерв'ю виданню Funke, пише УНН.

Цитата

"Геополітично "Північний потік-2" не тільки збільшує залежність від російського газу, але і концентрацію на вразливому маршруті поставок", - заявив він.

Деталі

На думку віце-канцлера, "Північний потік-2" збільшує потребу в диверсифікації поставок газу. А конфлікт на сході України посилив стурбованість тим, що Росія також буде використовувати свої поставки газу проти інтересів Німеччини.

Хабек додав, що якщо Росія нападе на Україну, можливі будь-які санкції.

У той же час він назвав справедливим те, що США і Європейський Союз попередили Росію про те, що якщо вона вторгнеться в Україну, то заплатить за це високу економічну ціну.

Додамо

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив напередодні, що сертифікацію ЄС і Німеччини російського газопроводу "Північний потік — 2" було призупинено, а Єврокомісія розслідує передбачувані махінації російської компанії "Газпром" щодо поставок газу в Європу.

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