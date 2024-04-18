Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев

В Украину с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, пишет УНН со ссылкой на RND.

Детали

Как отмечается, министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в четверг рано утром с необъявленным государственным визитом в столицу Украины Киев. "Даже на третий год жестокой и незаконной российской агрессивной войны Германия твердо стоит на стороне Украины", как сообщается, заявил вице-канцлер сразу по прибытии на вокзал Киева.

"Украинцы борются за собственное самоопределение против агрессии путина, они также борются за ценности, которые делают Европу такой, какой она есть", - продолжил немецкий министр. Поэтому успех Украины в оборонительной борьбе отвечает фундаментальным интересам Германии. Он подчеркнул, что его визит является знаком того, что Германия должна и будет оказывать длительную поддержку Украине.

В Киеве запланированы его встречи с представителями украинской власти. Кроме Президента Владимира Зеленского, у Хабека также запланированы встречи с вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. "Переговоры будут сосредоточены на недавно значительно усиленных атаках россии на энергетическую инфраструктуру Украины. Хабек хочет обсудить со своими собеседниками, как Германия может оказать экстренную помощь и помочь построить более устойчивые структуры", - пишет издание.

Отмечается, что Хабек - в сопровождении бизнес-делегации. Кроме сотрудничества в энергетике, планируется активизировать отношения и в других сферах, в частности в оборонной промышленности, указывает издание.

"Хабека во время визита будет сопровождать делегация малого бизнеса с менеджерами и руководителями компаний из энергетической и оборонной промышленности", - говорится в публикации.

Это уже вторая поездка за его каденцию в Украину.

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