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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Вице-канцлер ФРГ: последний пакет санкций против россии не будет последним

Киев • УНН

 • 84459 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что против россии будут введены дополнительные европейские санкции, пишет УНН со ссылкой на ntv.

Вице-канцлер ФРГ: последний пакет санкций против россии не будет последним

Детали

"Последний пакет санкций против россии не будет последним", - цитирует Хабека ntv.

Хабек сказал на совместной пресс-конференции, что обсуждал это со своим французским коллегой министром финансов Франции Бруно Ле Мэром.

При этом, как отмечается, вице-канцлер, не сказал ни слова о конкретных санкциях или о том, когда они будут введены, ссылаясь на незавершенные голосования на европейском уровне.

По словам Хабека, речь идет об использовании санкций, чтобы не дать президенту россии владимиру путину продолжить "эту варварскую войну" в Украине.

Дополнение

По данным СМИ, Евросоюзрассматривает новые шаги для усиления давления на российскую экономику, в частности введение санкций против большего количества банков и других членов семей олигархов, пока под ограничения не попали.

Украинские Национальные Новости

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