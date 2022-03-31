Вице-канцлер ФРГ: последний пакет санкций против россии не будет последним
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что против россии будут введены дополнительные европейские санкции, пишет УНН со ссылкой на ntv.
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"Последний пакет санкций против россии не будет последним", - цитирует Хабека ntv.
Хабек сказал на совместной пресс-конференции, что обсуждал это со своим французским коллегой министром финансов Франции Бруно Ле Мэром.
При этом, как отмечается, вице-канцлер, не сказал ни слова о конкретных санкциях или о том, когда они будут введены, ссылаясь на незавершенные голосования на европейском уровне.
По словам Хабека, речь идет об использовании санкций, чтобы не дать президенту россии владимиру путину продолжить "эту варварскую войну" в Украине.
Дополнение
По данным СМИ, Евросоюзрассматривает новые шаги для усиления давления на российскую экономику, в частности введение санкций против большего количества банков и других членов семей олигархов, пока под ограничения не попали.