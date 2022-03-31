Віце-канцлер ФРН: останній пакет санкцій проти росії не буде останнім
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що проти росії буде запроваджено додаткові європейські санкції, пише УНН з посиланням на ntv.
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"Останній пакет санкцій проти росії не буде останнім", - цитує Габека ntv.
Габек сказав на спільній пресконференції, що обговорював це зі своїм французьким колегою міністром фінансів Франції Бруно Ле Мером.
При цьому, як зазначається, віце-канцлер, не сказав жодного слова про конкретні санкції або про те, коли їх буде введено, посилаючись на незавершені голосування на європейському рівні.
За словами Габека, йдеться про використання санкцій, щоб не дати президенту росії володимиру путіну продовжити "цю варварську війну" в Україні.
Доповнення
За даними ЗМІ, Євросоюз розглядає нові кроки для посилення тиску на російську економіку, зокрема введення санкцій проти більшої кількості банків та інших членів сімей олігархів, що поки під обмеження не потрапили.