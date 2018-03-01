Вице-чемпион Украины "Химик" усилился американским баскетболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Южненский “Химик” пополнил состав 23-летним американским форвардом Джонатаном Сивири. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
На родине Сивири выступал в NCAA за “Фордхэм” и “Иону”. В составе последней сыграл 35 поединков, в которых в среднем набирал 11,3 очка, 3,7 подбора, 2,2 передачи за матч.
Последним клубом текущего сезона американца был уругвайский “Атлетико бега”.
Примечательно, что “Химик” заключил соглашение с американцем в заключительный день дозаявок на текущий сезон.
Добавим, что южненцы пока четвертые в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч — 12 побед в 23-х поединках. Также “Химик” продолжает борьбу в Кубке Украины, где сыграет в 1/2 финала с “БИПА” из Одессы.