Віце-чемпіон України "Хімік" підсилився американським баскетболістом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Южненський “Хімік” поповнив склад 23-річним американським форвардом Джонатаном Сівіром. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.
На батьківщині Сівір виступав у NCAA за “Фордхем” та “Іону”. У складі останньої зіграв 35 поєдинків, у яких в середньому набирав 11,3 очка, 3,7 підбирання, 2,2 передачі за матч.
Останнім клубом поточного сезону американця був уругвайський “Атлетико Бігуа”.
Примітно, що “Хімік” заключив угоду з американцем в заключний день дозаявок на поточний сезон.
Додамо, що южненці наразі четверті в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч — 12 перемог в 23-х поєдинках. Також “Хімік” продовжує боротьбу в Кубку України, де зіграє в 1/2 фіналу з “БІПА” з Одеси.